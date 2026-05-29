Врачи Оренбуржья внедрили высокотехнологичный метод лечения аритмии

Оренбургская областная клиническая больница имени В.И. Войнова начала проводить операции методом радиочастотной абляции (РЧА) для коррекции нарушений сердечного ритма. Ранее для получения такой помощи жители региона направлялись в федеральные медицинские центры Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Интеграция передовых медицинских технологий

Внедрение методики стало возможным благодаря партнерству с Национальным медицинским исследовательским центром хирургии имени А.В. Вишневского. В рамках проекта в больнице создали современную электрофизиологическую лабораторию. Кроме того, оренбургские специалисты прошли профильное обучение на базе столичного центра.

Механизм и точность вмешательства

Суть метода РЧА заключается в точечном воздействии радиочастотной энергией на аритмогенные участки сердца. Процедура проводится под местной анестезией через минимальный прокол. Поэтому пациенты восстанавливаются в короткие сроки. Навигация инструментов осуществляется с помощью цифровой трехмерной модели органа.

Эффективность и охват пациентов

На текущий момент врачи клиники успешно выполнили 23 операции. Эффективность данного вмешательства оценивается в диапазоне от 75 до 98 процентов. Технология рекомендована лицам с фибрилляцией предсердий и различными типами тахикардий. Однако метод также применим при лечении синдрома Вольфа–Паркинсона–Уайта.