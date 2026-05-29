Самые успешные студенты НФ НИТУ МИСИС стали стипендиатами Уральской Стали

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») отметил корпоративными стипендиями 29 самых успешных студентов новотроицкого филиала НИТУ МИСИС по итогам первого семестра 2025-2026 учебного года.

Свидетельства о присуждении стипендий за успехи в учёбе и социальную активность ребятам в торжественной обстановке вручили директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям Уральской Стали, депутат Законодательного собрания Оренбургской области Анатолий Колестинский и директор по персоналу комбината Андрей Завалишин.

Стипендиальная программа от комбината в базовых учебных заведениях – НПК и НФ НИТУ МИСИС – действует порядка 20 лет. Отличники и активисты имеют возможность получать вознаграждение от металлургов дважды в год по итогам первого и второго семестров. Вскоре металлурги планируют вручить сертификаты на корпоративные стипендии и успешным учащимся политехнического колледжа и строительного техникума. В этом году размер выплат составляет от 14 до 25 тыс. рублей.