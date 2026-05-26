Большинство жителей Оренбурга поддержали пожизненный запрет на продажу табака молодежи

Значительная часть населения Оренбурга высказалась в пользу инициативы по полному запрету реализации никотиносодержащей продукции лицам, рожденным после 2008 года. Согласно данным исследования сервиса SuperJob, проект одобряют 57% горожан. Против радикальной меры выступили лишь 20% респондентов.

Демографический срез сторонников

Наибольшую солидарность с предложением проявили жители в возрасте от 35 до 45 лет, где уровень поддержки достиг 66%. Среди женщин сторонников идеи оказалось на 3% больше, чем среди мужчин. Однако среди молодежи до 35 лет показатель одобрения снижается до 56%. Кроме того, лишь 49% представителей старшего поколения старше 45 лет разделяют данную позицию.

Экономический статус респондентов также коррелирует с их отношением к запрету. Среди граждан с доходом свыше 150 тысяч рублей инициативу поддерживают 60%. В то же время в группе с заработком до 100 тысяч рублей число сторонников составляет 52%.

Аргументация и риски

Отношение к курению остается определяющим фактором в оценке законопроекта. Среди некурящих жителей Оренбурга идею поддерживают 66% опрошенных. Примечательно, что даже среди активных потребителей табака почти половина респондентов — 47% — высказалась за введение ограничений.

Оппоненты инициативы указывают на потенциальные угрозы для правового поля. По мнению критиков, жесткие меры спровоцируют рост нелегального рынка и ограничат право взрослого человека на личный выбор. Опрос проводился в период с 22 апреля по 12 мая 2026 года.