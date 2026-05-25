Рынок аренды жилья в Оренбурге показал значительный рост предложения

Объем доступного жилья для долгосрочного найма в Оренбурге увеличился на 34% за последний год. Согласно отчету платформы Авито Недвижимость, город также стал лидером по доле прямых объявлений от владельцев квартир. К апрелю 2026 года 96,2% предложений в регионе размещены собственниками.

Структурные изменения фонда

Наибольший прирост зафиксирован в сегменте двухкомнатных квартир, количество которых выросло на 40%. Поэтому арендаторы получили расширенный доступ к семейному жилью. Предложение однокомнатных объектов увеличилось на 39%. Кроме того, сегмент многокомнатных квартир расширился на 22%.

Инвестиционная активность в новостройках стала ключевым фактором насыщения рынка. Многие владельцы приобретали недвижимость для перепродажи, однако предпочли временную сдачу в аренду. В результате на рынок вышли компактные объекты с современным ремонтом.

Ценовая доступность и прямые сделки

Оренбург сохраняет статус одного из самых бюджетных городов для нанимателей. Средняя стоимость аренды в апреле 2026 года составила 23,1 тысячи рублей. Однако город демонстрирует уникальную для крупных центров структуру рынка. Почти все сделки в регионе проходят без участия посредников.

Доля объявлений от собственников выросла на 0,4 процентных пункта за год. Руководитель категории долгосрочной аренды Авито Недвижимости Константин Каменев отметил, что прямая аренда позволяет гражданам существенно экономить при переезде.

Прогноз рыночной конъюнктуры

Рост предложения на фоне умеренного спроса создает условия для выгодного найма перед летним сезоном. Обилие новых квартир в недавно сданных домах усиливает конкуренцию. Следовательно, арендодатели вынуждены предлагать более качественные условия и инфраструктуру для удержания клиентов.