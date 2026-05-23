Новотроицкие металлурги провели масштабные субботники

Около трех тысяч металлургов Уральской Стали (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») провели традиционную масштабную весеннюю уборку комбината и города.

По многолетней традиции в течение апреля в рамках корпоративных субботников цеха и службы комбината занимались наведением порядка на территории более 2 кв. км – собирали прошлогоднюю листву, выкорчевывали засохшие деревья и приводили в образцовый внешний вид газоны. Для сбора и вывоза собранного мусора было выделено порядка одной тысячи единиц инвентаря и более ста единиц спецтехники комбината. В последнюю субботу апреля в числе активных новотройчан приняли участие в ежегодном экологическом фестивале «#ЧистоНовотроицк» и привели в порядок общественное пространство на площади Ленина. В мае трудовой десант продолжают активисты Совета ветеранов Уральской Стали. Они готовят к летним заездам детский оздоровительный лагерь «Родник».

23 мая волонтёры комбината приглашают всех неравнодушных присоединиться к акции «Забота о городе». В рамах большой совместной работы запланирован ремонт и покраска лавочек и урн, вывоз мусора и побелка деревьев, наведение порядка в сквере у Молодёжного центра. Сбор в субботу 23 мая в 11 часов на улице Мира-14. Перчатки и инвентарь будут выданы на месте.

Уральская Сталь – традиционный инициатор весенних субботников в Новотроицке и активный участник ежегодных городских экологических акций. Это не просто общественно-полезные мероприятия, но и часть культуры вовлеченности персонала. Чистая и ухоженная территория комбината и города радует взгляд и создает положительное настроение у работников, а ощущение собственной причастности к этому вызывает чувство гордости.