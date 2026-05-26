Госпиталь ветеранов в Оренбурге оснастили высокотехнологичным оборудованием для малоинвазивной хирургии

Оренбургский областной клинический психоневрологический госпиталь ветеранов войн получил новый комплекс эндоскопического оборудования стоимостью свыше 12 миллионов рублей. Техника, переданная благотворительным фондом «Память поколений», предназначена для проведения малотравматичных урологических операций.

Модернизация операционного блока

Официальная церемония передачи оборудования состоялась 25 мая при участии министра здравоохранения региона Андрея Шатилова. Ключевым элементом поставки стала эндоскопическая стойка для трансуретральной резекции. Поэтому медики получили возможность лечить доброкачественную гиперплазию предстательной железы без обширных разрезов.

Госпиталь добился переоснащения благодаря победе во всероссийском конкурсе среди профильных медицинских учреждений. Проект оренбургских врачей вошел в пятерку лучших из 20 заявок. Кроме того, новая методика обеспечивает четкий контроль гемостаза и отсутствие видимых следов вмешательства.

Социальная значимость и реабилитация

Ежегодно медицинское учреждение обслуживает более 5000 пациентов, включая участников специальной военной операции. Главный врач госпиталя Наталья Шокурова подчеркнула, что использование стойки значительно сокращает сроки восстановления. Пациенты могут вернуться к привычному образу жизни уже на следующий день после процедуры.

Министр здравоохранения Андрей Шатилов отметил приоритетность поддержки ветеранов. По его словам, минимизация рисков повреждения тканей является стандартом современной медицины. Следовательно, сотрудничество с фондом напрямую влияет на долгосрочное качество жизни защитников отечества.

История благотворительной поддержки

Фонд «Память поколений» системно оказывает помощь региону с 2016 года. За этот период адресную поддержку получили 242 ветерана области на сумму 22 миллиона рублей. Представитель организации Эльнора Лысова напомнила, что в прошлом году фонд также профинансировал создание соляной комнаты в Орском доме милосердия.

Госпиталь, основанный в 1946 году, продолжает развивать паллиативную помощь и гериатрический профиль. В настоящее время в стационаре на 268 коек проходят лечение 257 человек. Новое оборудование усилит хирургическое отделение, расширив спектр доступной высокотехнологичной помощи.