В Женеве представили 250-летнюю историю оренбургского пухового промысла

Оренбургский музей изобразительных искусств совместно с дизайнером Анной Советовой открыл выставку «Нити дружбы» в Швейцарии. Экспозиция разместилась в штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Проект демонстрирует эволюцию традиционного ремесла от классических изделий до современных дизайнерских решений.

Наследие и современные интерпретации

Центральное место в экспозиции занимают традиционные пуховые паутинки и тяжелые шали ручной работы. Посетителям представили уникальное изделие Фабрики пуховых платков с вытканным портретом Александра Пушкина. Кроме того, организаторы продемонстрировали классический тест качества, пропустив тончайшее полотно через обручальное кольцо.

Важной частью выставки стала коллекция из 12 национальных костюмов народов Оренбуржья. Дизайнер Анна Советова работала над этим проектом в течение двух лет. В каждом наряде использованы элементы аутентичного пухового платка, что подчеркивает преемственность культурных традиций региона.

Международное признание промысла

Мероприятие организовано по приглашению Постоянного представительства России при ООН. Площадка ВОИС, объединяющая 193 государства, выбрана для подчеркивания статуса оренбургского бренда. Поэтому демонстрация народных художественных промыслов на таком уровне имеет особое символическое значение для международного гуманитарного сотрудничества.

Авторы проекта заявляют, что выставка способствует укреплению культурных связей. Оренбургский платок остается не только предметом гардероба, но и важным объектом интеллектуальной собственности. Успех презентации в Женеве подтверждает сохраняющийся интерес мирового сообщества к российским локальным брендам.