В Оренбурге врачи провели редкую симультанную операцию на аорте и почке

Региональная симультанная операция состоялась впервые в Оренбургской области . Специалисты объединили усилия для лечения сложной сочетанной патологии. Врачи успешно прооперировали 74-летнего пациента с аневризмой и опухолью почки.

Клинические показания к вмешательству

Пациент поступил в сосудистое отделение с кровью в моче. Обследование выявило аневризму брюшной аорты и злокачественную опухоль левой почки. Состояние требовало срочного медицинского вмешательства.

Транспортировка в федеральный центр несла риск разрыва аневризмы. Поэтому региональная симультанная операция стала единственным безопасным вариантом. Решение приняли коллегиально специалисты двух учреждений.

Ход хирургического лечения

Две бригады из Областной больницы имени Войнова и онкодиспансера работали совместно. Хирурги удалили почку и выполнили протезирование аорты через единый доступ. Вмешательство заняло около трех часов.

Единый доступ минимизировал травматичность и ускорил реабилитацию. Заведующий отделением Алексей Чумаков отметил уникальность случая. Обычно такие манипуляции выполняют только в федеральных клиниках.

Результаты и значение для медицины

Послеоперационный период прошел без осложнений. Пациента выписали домой 28 апреля в удовлетворительном состоянии. Восстановление протекает согласно медицинским прогнозам.