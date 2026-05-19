В Оренбурге увольнение терапевта после конфликта с блогером привело к проверке Роструда

Редакция Орен.Ру
Оренбургский областной клинический центр хирургии и травматологии прекратил трудовые отношения с врачом  после инцидента с пациенткой. Причиной послужила видеозапись приема, опубликованная местным бьюти-блогером. Конфликт вызвал резонанс на федеральном уровне и вмешательство Совета по правам человека (СПЧ).

Детали медицинского инцидента

Конфликт начался в мае 2026 года во время осмотра пациентки, обратившейся с жалобами на острую боль. Согласно опубликованным кадрам скрытой съемки, врач высказала критические замечания относительно косметологических процедур девушки. В частности, врач сравнила внешность пациентки с животными из-за увеличенной формы губ.

Однако врач настаивает на преднамеренном характере провокации со стороны блогера. По словам медика, пациентка вела себя демонстративно и целенаправленно подстрекала персонал к резким высказываниям. Несмотря на эти доводы, администрация клиники приняла решение о немедленном расторжении контракта.

Вмешательство Совета по правам человека

Глава СПЧ Валерий Фадеев публично поддержал уволенного специалиста и инициировал разбирательство. Руководитель совета направил запрос главе Федеральной службы по труду и занятости Михаилу Иванкову. Целью обращения является проверка правомерности действий руководства медицинского центра.

Представители СПЧ указывают на возможное давление на врача с целью минимизации репутационных рисков клиники. Поэтому правозащитники настаивают на детальном изучении обстоятельств увольнения. Ожидается, что Роструд даст правовую оценку действиям администрации оренбургской больницы в ближайшее время.

