IT-классы, лаборатории и мастерские: какой будет новая школа в Оренбургском районе

Оренбургский район приступил к активной фазе строительства образовательного учреждения в жилом комплексе «Приуралье». Объект мощностью 1135 учебных мест планируют ввести в эксплуатацию к следующему учебному году. На данный момент учащиеся этого микрорайона вынуждены посещать занятия в соседнем поселке Экодолье.

Текущий статус и характеристики объекта

Специалисты завершили возведение трех этажей основного здания и приступили к монтажу остекления. В настоящее время продолжаются работы по строительству столовой и спортивного зала. Согласно официальным данным, строительство школы в Приуралье выполнено на 25%.

Общая площадь комплекса превысит 23 тысячи квадратных метров. Проект предусматривает создание профильной инфраструктуры для изучения химии, физики и информационных технологий. Кроме того, здание оборудуют специализированными мастерскими для профессионального обучения школьников.

Региональная стратегия развития образования

Реализация проекта осуществляется в рамках национальных программ и региональных приоритетов. Власти отмечают, что внешние инженерные коммуникации уже подведены к строительной площадке. Поэтому темпы работ позволяют рассчитывать на своевременное открытие учреждения.

За последние два года в Оренбуржье ввели в эксплуатацию пять новых школ. Ранее объекты открылись в населенных пунктах Нежинка, Колтубановский и в поселке имени Ленина. Кроме того, в текущем году завершилось строительство в Оренбурге и Бузулуке.