«Оренбургхладокомбинат» внедряет бережливые технологии в производство мороженого

Крупнейший региональный производитель десертов, ООО «Оренбургхладокомбинат», начал оптимизацию внутренних процессов в рамках федерального проекта «Производительность труда». Эксперты Регионального центра компетенций окажут содействие предприятию в модернизации рабочих этапов. Поэтому основной целью сотрудничества станет сокращение издержек без привлечения капитальных инвестиций.

Оптимизация линии вафельного стаканчика

Пилотным направлением для внедрения изменений выбрана линия по выпуску мороженого в стакане. На этом участке команда завода планирует отработать методики снижения потерь и повышения выработки. Кроме того, специалисты намерены создать эталонный участок для последующего масштабирования опыта на весь завод.

Рабочая группа уже завершила изучение основ системы 5С и картирования производственных процессов. Предприятие, основанное в 1968 году, использует сырье собственных ферм Ташлинского района под брендом «Оренмилк». Однако текущие задачи требуют внедрения современного производственного анализа для сохранения конкурентоспособности.

Стратегические цели и социальный эффект

Директор предприятия Евгений Камышников подчеркнул, что участие в проекте позволит сделать процессы более удобными для персонала. По его словам, модернизация гарантирует потребителям стабильное качество местной продукции. Внедрение бережливого производства на «Оренбургхладокомбинате» обеспечит рост эффективности за счет поиска внутренних резервов.

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» направлен на формирование культуры постоянных улучшений в промышленности. Налоговые преференции и экспертная поддержка предоставляются компаниям, подавшим заявку через региональные операторы. Таким образом, Оренбургская область продолжает расширять список участников программы повышения производительности.