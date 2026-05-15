24 C
Оренбург
15 мая 2026 г.
Telegram VKontakte Youtube

Роспотребнадзор зафиксировал 667 случаев укусов клещей в Оренбургской области

Главное

Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области представило данные еженедельного мониторинга активности членистоногих. По состоянию на 15 мая 2026 года в медицинские учреждения региона обратились 667 пострадавших. Среди обратившихся за помощью числятся 250 несовершеннолетних граждан, что составляет более трети от общего числа инцидентов.

География распространения и лабораторные показатели

Случаи присасывания паразитов зафиксированы во всех муниципальных образованиях региона без исключения. Наиболее высокая концентрация обращений отмечена в Оренбурге, где пострадали 125 человек. Далее следуют НовотроицкОрск и Бузулук. Однако, несмотря на высокую активность переносчиков, подтвержденные случаи заражения энцефалитом или боррелиозом среди населения на данный момент отсутствуют.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии исследовали 1682 особи, изъятых у граждан или собранных в природе. В результате анализов выявлена 41 проба, положительная на иксодовый клещевой боррелиоз. Кроме того, две пробы показали наличие вируса клещевого энцефалита. Поэтому ведомство продолжает мониторинг ситуации в усиленном режиме.

Профилактические меры и вакцинация населения

В регионе продолжается кампания по дезинсекции территорий массового отдыха и летних оздоровительных лагерей. На сегодняшний день профилактика клещевых инфекций в Оренбуржье охватила площади свыше 607 гектаров. Параллельно ведется работа по иммунизации: прививки получили более 121 тысячи жителей области.

Медики призывают граждан использовать репелленты и проводить регулярные самоосмотры во время пребывания в парковых зонах. В случае обнаружения присосавшегося паразита необходимо немедленно обратиться в поликлинику. Кроме того, лаборатории региона подтвердили полную готовность к приему биоматериала для проведения платных исследований на наличие опасных патогенов.

Предыдущая новость
«Оренбургхладокомбинат» внедряет бережливые технологии в производство мороженого
Следующая новость
Патриарх Кирилл посетит Оренбургскую епархию с двухдневным визитом

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» - Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
Telegram VKontakte Youtube
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.