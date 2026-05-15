Роспотребнадзор зафиксировал 667 случаев укусов клещей в Оренбургской области

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области представило данные еженедельного мониторинга активности членистоногих. По состоянию на 15 мая 2026 года в медицинские учреждения региона обратились 667 пострадавших. Среди обратившихся за помощью числятся 250 несовершеннолетних граждан, что составляет более трети от общего числа инцидентов.

География распространения и лабораторные показатели

Случаи присасывания паразитов зафиксированы во всех муниципальных образованиях региона без исключения. Наиболее высокая концентрация обращений отмечена в Оренбурге, где пострадали 125 человек. Далее следуют Новотроицк, Орск и Бузулук. Однако, несмотря на высокую активность переносчиков, подтвержденные случаи заражения энцефалитом или боррелиозом среди населения на данный момент отсутствуют.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии исследовали 1682 особи, изъятых у граждан или собранных в природе. В результате анализов выявлена 41 проба, положительная на иксодовый клещевой боррелиоз. Кроме того, две пробы показали наличие вируса клещевого энцефалита. Поэтому ведомство продолжает мониторинг ситуации в усиленном режиме.

Профилактические меры и вакцинация населения

В регионе продолжается кампания по дезинсекции территорий массового отдыха и летних оздоровительных лагерей. На сегодняшний день профилактика клещевых инфекций в Оренбуржье охватила площади свыше 607 гектаров. Параллельно ведется работа по иммунизации: прививки получили более 121 тысячи жителей области.

Медики призывают граждан использовать репелленты и проводить регулярные самоосмотры во время пребывания в парковых зонах. В случае обнаружения присосавшегося паразита необходимо немедленно обратиться в поликлинику. Кроме того, лаборатории региона подтвердили полную готовность к приему биоматериала для проведения платных исследований на наличие опасных патогенов.