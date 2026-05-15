Патриарх Кирилл посетит Оренбургскую епархию с двухдневным визитом

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибудет в Оренбург 16 мая для совершения ряда торжественных богослужений. В рамках Первосвятительского визита Предстоятель Русской Православной Церкви освятит основание исторического собора и возглавит литургию в новом храмовом комплексе. Это первое посещение региона Его Святейшеством в сане Патриарха; последний раз он посещал степную столицу в 2007 году.

Возрождение «Золотого собора» на Набережной

В субботу вечером Его Святейшество совершит чин освящения закладного камня на месте возрождаемого Спасо-Преображенского собора. Основанный в 1746 году первым губернатором Иваном Неплюевым, храм являлся главным духовным центром края до своего разрушения в 1931 году. Исторический фундамент здания был обнаружен археологами лишь четыре года назад в ходе раскопок.

Церемония начнется в 17:45 рядом с Музеем истории города. Власти обеспечили свободный доступ для верующих через пункты досмотра на улице Советской. Поэтому ожидается, что событие объединит сотни горожан, желающих присутствовать при начале восстановления святыни, которую в прошлом посещали российские императоры.

Великое освящение храма в районе «Малая земля»

Во второй день визита, 17 мая, Патриарх возглавит освящение храма преподобного Пимена Угрешского. Сооружение высотой 52 метра, рассчитанное на тысячу прихожан, стало самым масштабным проектом покойного митрополита Вениамина (Зарицкого). Внутреннее пространство собора украшено росписями в палехской традиции и мраморным иконостасом.

Торжественная литургия в новоосвященном храме на Нижнем проезде начнется в 9:00. Для паломников и жителей микрорайона территория комплекса будет открыта с раннего утра. Кроме того, верующие получат возможность поклониться ковчегу с мощами преподобного Пимена, специально доставленному в Оренбург.