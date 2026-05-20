На Уральской Стали состоялась 61-ая научно-техническая конференция

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит группу компаний «Уральская Сталь») подвел итоги и наградил победителей 61-ой научно-технической конференции молодых специалистов. Лучшие проекты будут реализованы на производственных площадках комбината.

В этом году в рамках конференции предложения поступили от 213 молодых работников и 17 студентов базовых учебных заведений, 50 из которых прошли во второй этап. В финал вышли 5 участников, представившие наиболее перспективные разработки.

Гран-при конференции завоевал оператор поста управления стана горячей прокатки листопрокатного цеха №1 Денис Попов за разработку системы стабилизации раската в валках клети «Кварто».

В номинации «Экономическая эффективность» лучшим признано предложение начальника участка теплоэлектроцентрали Рэма Максимчука по установке стационарных солемеров для уменьшения непрерывной продувки котлов среднего давления ТЭЦ.

В номинации «Возможность внедрения» высоко оценена идея помощника мастера коксохимического производства Артёма Петрова по снижению затрат коксохимического производства за счёт оптимизации угольной шихты.

В номинации «Оригинальность разработки» отмечено предложение мастера по ремонту оборудования управления по производству запасных частей Василия Грачёва по внедрению AI в культуру и безопасность производства.

«Лучшей исследовательской работой» признан проект инженера-электроника управления технологической автоматики Тамирлана Шайбекова по регулированию производительности гибко-модульной печи при критическом снижении мощности газоочистки в электросталеплавильном цехе.

Научно-техническая конференция – это уникальная возможность для рабочей молодёжи и будущих металлургов расширить кругозор, заявить о своей идее, а самое главное – воплотить. Традиционно участие в мероприятии для десятков молодых рационализаторов комбината не только приносит им моральное и материальное вознаграждение, но и становится стартом в карьере, а экономический эффект от внедрения их идей исчисляется для предприятия миллионами рублей.