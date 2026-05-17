На Уральской Стали отработали эвакуацию персонала из многоэтажного здания

На комбинате «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») в административном здании управления комбината прошли плановые учения по эвакуации и тушению условного пожара.

По легенде учений, возгорание произошло в одном из кабинетов верхнего этажа. После срабатывания сирены персонал оперативно покинул здание. Силами центра по административным вопросам оперативно организована работа штаба. Представителями служб экстренного реагирования, включая пожарных Промгазсервиса и специалистов по гражданской обороне комбината, медиков скорой помощи и сотрудников Уральского Стража, слаженно выполнены все необходимые действия от оцепления до ликвидации условного возгорания и спасения условного пострадавшего. В соответствии с нормативами, разработанными для высотных объектов с массовым пребыванием людей, все этапы были отработаны за 15 минут.

Подобные учения на Уральской Стали проводятся дважды в год, являются важным способом отработки навыков, которые помогут избежать жертв и материально-технических потерь в случае реальной чрезвычайной ситуации. Положительная оценка действий всех участников тренировки является следствием планомерной профилактической работы по обеспечению безопасности сотрудников, которой на Уральской Стали традиционно уделяется повышенное внимание.