Генеральный директор «Уральской Стали» поздравил новотройчан с Днем Победы

Редакция Орен.Ру
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Наш Новотроицк часто называют ровесником Победы и этим много сказано. Город создавало поколение победителей — героических людей, прошедших тяготы и лишения военных лет, но сохранившие веру в будущее. Они создавали комбинат, где хочется работать и город, где хочется жить. Годы идут, и наши дети уже не смогут пообщаться с фронтовиками сами, поэтому сегодня давайте соберемся с детьми и вспомним. Вспомним героев на фронте, несломленных партизан, подвиги «у мартеновских печей». Давайте поговорим об этом с детьми и продолжим нашу работу по развитию Уральской Стали и Новотроицка, чтобы быть достойными того поколения, поколения победителей.

Генеральный директор УК «Уральская Сталь» Д.Г. Сафин

