Поздравление управляющего директора АО «Уральская Сталь» с 1 Мая

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Первомаем!

Этот день всегда был и остается символом обновления, единства и уважения к человеку труда. А для нас он имеет особое значение, ведь наша работа — это фундамент, на котором держится промышленная мощь страны. Сегодня мы живём и работаем в непростых экономических условиях. Рынок диктует жесткие требования, глобальная конъюнктура меняется, нагрузка и ответственность на каждого возросла. Но именно в такие моменты очевидной становится главная ценность нашего комбината и любого трудового коллектива — наши уникальные люди! Только объединив усилия, поддерживая друг друга и работая с полной отдачей, мы способны преодолеть любые трудности и сохранить стабильность наших предприятий и страны. Каждое наш усилие — это ваш вклад в общее дело. Спасибо за профессиональную стойкость, выдержку и верность профессии. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, весеннего тепла в душе, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!

Управляющий директор АО «Уральская Сталь» С.Г. Журавлёв