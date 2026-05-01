На Уральской Стали подвели итоги конкурса «Труд БЕЗ опасности»

На комбинате «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») наградили победителей корпоративного конкурса творческих работ, посвященного охране труда и промышленной безопасности.

«На самом деле очень важно обращать внимание и взрослых, и малышей к соблюдению правил безопасности и сохранению здоровья жизни в быту и на работе. Здорово, что многие папы и мамы, понимая важность этой темы, нашли время для объяснения и создания совместных работ. У безопасности очень простая формула – соблюдай правила, будь личным примером и не проходи мимо, останови нарушителя. И наша жизнь будет безопасной», – отметил управляющий директор комбината «Уральская Сталь» Сергей Журавлёв.

Конкурс проводится центром по внутренним и внешним коммуникациям предприятия с 2017 года. В этом году металлурги Уральской Стали и их дети продемонстрировали высокую вовлеченность – 17 взрослых и 102 ребёнка подали к рассмотрению 130 работ.

В номинации «Лучший плакат» в старшей возрастной группе первое место заняла ведущий специалист по цифровым коммуникациям Екатерина Куздюбаева, второе место досталось инженеру-электронику управления технологической автоматики Михаилу Васильеву, третье – электромонтёру коксохимического производства Марине Куликовой.

В средней возрастной группе победителем признан Артём Курочкин 16 лет, мама которого Ольга Витальевна является электромонтёром коксохимического производства; второе место у Полины Барабановой 16 лет, чья мама Ирина Владимировна трудится машинистом крана аглоцеха; третье место у Ярославы Девяткиной 16 лет, её мама Ольга Николаевна работает специалистом управления капитального строительства и ремонтов зданий и сооружений.

В юной возрастной группе лидировал Евгений Криворучкин 12 лет, чья мама Ольга Александровна – диспетчер управления железнодорожным транспортом; серебро у Андрея Сыпченко 14 лет, отец которого Алексей Васильевич трудится слесарем-ремонтником электросталеплавильного цеха; бронзы удостоена работа Анастасии Новосёловой 14 лет, чей папа Алексей Сергеевич является начальником участка кислородно-компрессорного цеха.

В младшей возрастной группе лучшим признан плакат Анастасии Абарниковой 10 лет, которой помогал отец Сергей Александрович, разливщик стали электросталеплавильного цеха; второе место у Ильи Кораблёва 7 лет, его смотивировала мама Ирина Петровна, главный специалист конструкторского отдела Проектного центра; третье место у Владислава Николаева 9 лет, чья мама Елизавета Алексеевна работает оператором поста централизации управления железнодорожным транспортом.

Гран-при конкурса получила Анастасия Абарникова. Авторы остальных работ награждены в поощрительных номинациях: «Творческая семья», «За оригинальность идеи», «За творческий подход», а также «За участие в конкурсе» отмечены малыши 5 и 6 лет. Все участники получили дипломы или благодарности и подарочные сертификаты.