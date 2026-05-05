Уральская Сталь готовится к празднованию Дня Победы

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») подготовил праздничную программу в честь 81 годовщины Великой Победы.

Череду предпраздничных событий открыла выдача Георгиевских ленточек. В рамках всероссийской акции для своих работников и ветеранов комбинат приобрел 2,5 тысяч символов Победы.

По традиции волонтёры комбината привели в порядок могилы фронтовиков.

Более 13-ти лет подряд в Новотроицке по инициативе металлургов в канун Дня Победы в центре города устанавливается Стена памяти. При содействии городского музея собираются и размещаются на специальных конструкциях фотоматериалы – портреты новотроицких фронтовиков, не доживших до празднования Великой Победы. Как и в прошлом году экспозиция из более 2 тысяч фотографий расположится у новотроицкого политехнического колледжа.

8 мая на Уральской Стали состоится торжественный митинг с участием руководителей, работников, ветеранов предприятия и возложением цветов к Вечному огню Мемориала Славы на центральной проходной предприятия.

47 ветеранов комбината из числа участников войны и трудового фронта, узников концлагерей и блокадников Ленинграда получат от предприятия специальные выплаты. Планируется, что в этот день часть из них с праздничным визитом посетят руководители комбината, Совета ветеранов и профсоюзного комитета предприятия.

9 мая в числе новотройчан металлурги примут участие в легкоатлетической эстафете и музыкально-театрализованном представлении на стадионе «Металлург», оттуда же пройдут в составе «Бессмертного полка» и возложат цветы к монументу «Вечно живым».

В этот же день в 21.00 час. по инициативе волонтёрского движения Уральской Стали «Хорошие дела» на площади перед зданием политехнического колледжа пройдёт акция «Свеча памяти». Для достойного завершения празднования металлурги запустят в небо салют Победы.