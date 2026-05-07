Оренбургские казаки отметили 452-ю годовщину основания войска

Редакция Орен.Ру
Оренбургское казачье войско отметило 452 года со дня своего основания в ходе торжественных мероприятий, прошедших 6 мая в областном центре. В рамках празднования, приуроченного к Дню памяти святого великомученика Георгия Победоносца, состоялась церемония награждения добровольцев казачьего батальона БАРС-6 «Форштадт».

Вручение наград и признание заслуг

Двадцать шесть добровольцев получили боевые награды Луганской Народной Республики и медали «Казачья доблесть» Всероссийского казачьего войска. Почетную миссию выполнили и. о. вице-губернатора Юрий Мироненко, и. о. замминистра Андрей Кафтан и атаман Сергей Слепов. Официальные лица подчеркнули значимость вклада подразделений в выполнение текущих задач.

Историческая преемственность и современная роль

Оренбургское казачье войско сохраняет традиции верного служения Отечеству, заложенные еще в XIX веке. Представители формирования участвовали в Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне. Сегодня казаки не только задействованы в СВО, но и реализуют программы патриотического воспитания молодежи в регионе.

