Поздравление управляющего директора АО «Уральская Сталь» с Днем Победы

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём Победы!

9 Мая 1945 года навеки останется в истории нашей страны днём национального триумфа. Этот особенный и по-настоящему всенародный праздник объединяет, наполняет верой в неисчерпаемые силы нашего народа и гордостью за Отечество.

81 год назад отгремела Великая Отечественная война. И мы никогда не забудем, какой дорогой ценой досталась нам эта Победа. Пострадавших могло бы быть намного больше, если бы не исключительный героизм наших великих предков, спасших страну и весь мир от фашизма. Именно поэтому этот весенний день мы встречаем со слезами на глазах и глубокой благодарностью, вспоминая каждого, кто бил врага на фронтах и ковал Победу в тылу.

Наш священный долг — не дать умалить заслуги наших героев, переписать мировую историю и воспрепятствовать набирающему силу нацизму. Мы обязаны сохранить и передать потомкам великое наследие предков, оберегать Родину и быть достойными их подвига.

Друзья, от всей души желаю вам крепкого здоровья и долголетия, благополучия и успехов во всех начинаниях, мира и чистого неба над головой! С праздником! С Днём Победы!

Управляющий директор АО «Уральская Сталь» С.Г. Журавлёв