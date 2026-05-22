Карантин по бруцеллезу: ограничения в селе Каменноозерное

Редакция Орен.Ру
Карантин по бруцеллезу введен в селе Каменноозерное Оренбургского района. Власти выявили очаг инфекции в частном хозяйстве на улице Торговой. Приказ первого замминистра сельского хозяйства Виктора Пирогова уже вступил в силу.

Ограничительные меры и регламенты

На подкарантинной территории запрещены ярмарки и выставки животных. Совместный выпас скота также временно приостановлен. Эти меры предотвращают дальнейшее распространение опасной инфекции.
Утверждены строгие правила лечения и убоя зараженных животных. Регламентировано обращение с молоком, мясом и шкурами. Нарушение протоколов несет риски для здоровья населения.

Эпидемиологическая обстановка в регионе

Ранее картантин по бруцеллезу объявили в Соль-Илецском округе. В селе Тамар-Уткуль специалисты зафиксировали четыре очага заболевания. Ситуация требует повышенного ветеринарного контроля.
Бруцеллез является зоонозной инфекцией бактериальной природы. Возбудитель проникает через слизистые оболочки и микротравмы кожи. Заражение возможно при контакте с больными животными.

Клинические риски и последствия

Инфекция вызывает лихорадку, озноб и общую интоксикацию организма. Бактерии поражают опорно-двигательный аппарат и суставы. Хроническое воспаление нередко приводит к инвалидности.
Возможны тяжелые осложнения со стороны нервной системы. Врачи предупреждают о рисках менингита и энцефалита. Сердечно-сосудистая система также подвержена патологическим изменениям.
