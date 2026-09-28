Туристка из Оренбурга найдена убитой в Абхазии; подозреваемый задержан и дал признательные показания

Гагра, Абхазия. 26-летнюю туристку из Оренбургской области нашли убитой в Абхазии. В преступлении подозревают 25-летнего местного жителя Э. Сотрудники МВД республики задержали его, и он признал вину, сообщили в ведомстве.

Тело обнаружили у проселочной дороги в районе Бзыбского ущелья. По версии следствия, мужчина задушил девушку во время ссоры, а затем пытался скрыть следы преступления. Уголовное дело возбуждено, следственные действия продолжаются.

Последние дни отдыха

Девушка приехала в Гагру с подругой. Домой они планировали вернуться 24 сентября. Однако в последний момент девушка решила задержаться на несколько дней.

Причиной стало знакомство с местным жителем, который торговал фруктами. Мужчина пригласил ее на кофе. Подруга отговаривала ее от встречи и предупреждала об опасности общения с малознакомыми людьми в чужой стране. Девушка все же согласилась.

Вечером 23 сентября она ушла на встречу, взяв только телефон. В последний раз ее видели в магазине на проспекте Ардзинба. На следующий день подруга обнаружила в арендованной комнате вещи и паспорт девушки. Связь с ней прервалась. Родственники обратились в милицию.

Хронология преступления

По данным МВД Абхазии, вечером 23 сентября подозреваемый уехал с девушкой на такси в съемное жилье в селе Псахара. Там между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта мужчина задушил туристку.

видео // Пресс-служба МВД Республики Абхазия

Утром 24 сентября он одолжил у знакомого автомобиль. Тело он вывез в район Бзыбского ущелья. Утопить труп он не смог и оставил завернутое тело в кустах у дороги. Личные вещи и телефон жертвы он выбросил в мусорные контейнеры.

Признание и следствие

Сначала задержанный менял показания. Он утверждал, что они выпили кофе и расстались. Затем заявил, что за девушкой приехал неизвестный автомобиль.

Однако под давлением улик он сознался в содеянном. Подозреваемый сам показал следователям место преступления и точку в ущелье, где спрятал тело. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Рецидив: нападение 2019 года

Э. уже совершал аналогичное нападение на российскую туристку. В 2019 году, когда ему было 17 лет, он заманил девушку из России к заброшенному комплексу правительственных зданий в Сухуме. Там он жестоко избил ее руками и камнями.

Девушка выжила, но получила тяжелые травмы, включая перелом височной кости. После избиения он изнасиловал ее и похитил деньги, украшения и телефон.

Почему он оказался на свободе

Приговор по делу 2019 года вызвал широкий общественный резонанс. Суд назначил ему 9 лет колонии строгого режима и штраф в 1,1 млн рублей.

Позже Верховный суд Абхазии сменил режим наказания со строгого на общий. Однако исправительных учреждений общего режима в республике физически нет. Поэтому все время он фактически находился в СИЗО.

По местному законодательству, день в СИЗО засчитывался за два дня колонии. В результате он отсидел около 4,5 лет и досрочно вышел на свободу. После этого он вернулся в Гагру, где, по версии следствия, совершил новое преступление.