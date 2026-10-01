Поздравление управляющего директора АО «Уральская Сталь» П.А. Лапшина с Днем пожилого человека

Дорогие наши ветераны!

Сердечно поздравляю вас с Днём пожилого человека — праздником, в котором соединились глубокая благодарность, уважение и самая искренняя любовь к вам!

За плечами каждого из вас — годы честного нелёгкого труда и непростые решения. Вы строили и запускали наши предприятия, возводили городские объекты и растили детей. Всё, чем сегодня живёт страна, стоит на фундаменте, который вы заложили своими руками. Мы бесконечно благодарны вам и никогда не забудем ваш вклад.

Но этот день — не только про заслуги. Он про вас самих: про вашу мудрость, доброту и умение радоваться простому. Возраст — не про годы в паспорте, а про состояние души. А ваша душа по-прежнему молода: вы активны, любознательны, неравнодушны. Вы — пример для всех нас!

Особые слова признательности — нашим активным ветеранам, которые и сегодня в строю: помогают советом, участвуют в жизни комбината, наставляют молодёжь. Ваша энергия — бесценна, а связь с родным предприятием — нерушима. Бывших металлургов не бывает — и это чистая правда.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости, тепла близких и как можно больше светлых дней. Пусть дети и внуки радуют, дома будет уютно, а на душе — спокойно. Знайте: вы нам дороги, мы вас помним, ценим и всегда ждём в гости.

Управляющий директор АО «Уральская Сталь»

П.А. Лапшин