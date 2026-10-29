Металлурги Уральской Стали навели чистоту на улицах Новотроицка

Работники комбината «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») завершили двухнедельную акцию по уборке городских территорий. В рамках традиционных субботников металлурги привели в порядок улицы Новотроицка и территории социально значимых объектов.

В массовом мероприятии приняли участие порядка трех тысяч работников предприятия, ежедневно было задействовано более 10 единиц спецтехники комбината. За две недели активисты собрали около полутысячи мешков мусора, очистив газоны, придорожные зоны и общественные пространства от листвы и бытовых отходов.

Особое внимание металлурги уделили социально значимым объектам: силами сотрудников комбината была проведена уборка на территориях школ, детских садов, а также в скверах, где любят отдыхать жители города.

«Уральская Сталь — предприятие, которое неразрывно связано с Новотроицком. Мы не только обеспечиваем город рабочими местами, но и формируем комфортную среду для жизни коллег и членов семей. Двухнедельный марафон чистоты показал, что наши металлурги неравнодушны к благоустройству родного города. Это сила, которая планомерно меняет его облик в лучшую сторону. Благодарю всех сотрудников, которые вышли на субботники и внесли свой вклад в общее дело», — отметил управляющий директор Уральской Стали Павел Лапшин.

Проведение подобных масштабных акций каждой весной и осенью является частью долгосрочной экологической и социальной политики комбината, направленной на улучшение