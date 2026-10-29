Платные услуги в Оренбургской области выросли на 7,9%

Платные услуги в Оренбургской области за январь–сентябрь 2026 года составили 138,8 млрд рублей. Это на 7,9% больше, чем за тот же период прошлого года, в сопоставимой оценке, сообщило Оренбургстат.

Структура платных услуг в Оренбургской области

По данным ведомства, 72,9% общего объема пришлось на жилищно-коммунальные, транспортные, телекоммуникационные и бытовые услуги. Наибольшую долю составили жилищно-коммунальные услуги: 45,6 млрд рублей, или 32,8%.

Транспортные услуги достигли 23,6 млрд рублей. Их объем вырос на 11,5% год к году, а доля составила 17%.

Телекоммуникационные услуги принесли 16 млрд рублей, увеличившись на 3,6%. На бытовые услуги пришлось 16,1 млрд рублей, на 5,7% больше, чем годом ранее.

В бытовом сегменте лидировали обслуживание и ремонт транспорта, машин и оборудования. На эти услуги пришлось 30,4% объема бытовых услуг. Ремонт и строительство жилья и других построек составили 24,8%.

Услуги, связанные с досугом, включая работу учреждений культуры, гостиниц, а также организаций физической культуры и спорта, заняли 3% общего объема платных услуг.