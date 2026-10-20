В Оренбургской области выросли темпы сдачи многоквартирных домов

За девять месяцев 2026 года строительный сектор региона продемонстрировал устойчивую динамику. Зафиксирован стабильный ввод многоквартирного жилья, достигший 233,5 тысячи квадратных метров.

Показатель составил почти 118 процентов к уровню аналогичного периода прошлого года. Работы курирует национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Динамика рынка: ввод многоквартирного жилья и частный сектор

Совокупная площадь сданной недвижимости в области превысила 781 тысячу квадратных метров. Профильные ведомства фиксируют структурные изменения внутри отрасли.

Частное домостроение сохраняет лидерство по абсолютным объемам сдачи площадей. Индивидуальные застройщики обеспечили ввод 547,6 тысячи квадратных метров.

Однако данный сектор снизил темпы строительства. Результат оказался более чем на 20 процентов ниже значений 2025 года.

Поэтому основной прирост обеспечили именно девелоперы индустриального домостроения. Застройщики планомерно наращивают присутствие на региональном рынке.

Портфель разрешений и перспективы отрасли

К началу октября профильные органы выдали 289 действующих разрешений. Документы покрывают возведение более 1,4 миллиона квадратных метров помещений.

Общий перспективный портфель застройки вырос на 18 процентов за год. Кроме того, подрядчики уже вывели технику на основные площадки.

В активной фазе строительства сейчас находятся 249 объектов. Суммарная площадь этих многоквартирных зданий составляет 1,15 миллиона квадратных метров.