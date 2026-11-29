Дорогие наши мамы и бабушки!

От всей души поздравляю вас с Днём матери — праздником, в котором живёт сила материнской любви и заботы, тепло родного дома и бесконечная преданность семье.

В коллективе нашего комбината трудится немало женщин. C особой гордостью хочу отметить, что среди них множество прекрасных матерей. Они совмещают непростую работу на производстве с самым важным и ответственным трудом — воспитанием детей. Их способность быть одновременно сильными и чуткими, требовательными и добрыми, ответственными и любящими — это особая, по-металлургически прочная закалка характера.

Дорогие наши мамы и бабушки, вы не просто поддерживаете домашний очаг — вы создаёте ту самую опору, без которой невозможно ни личное счастье, ни большие производственные достижения. Благодаря вашей заботе наши специалисты возвращаются на рабочие места полными сил, а в коллективе крепнут традиции преемственности и взаимопомощи.

В этот светлый день желаю вам крепкого здоровья, благополучия и, конечно, чтобы дети радовали своими успехами. Пусть в ваших домах всегда будет тепло, а на душе — спокойно и светло.

Управляющий директор АО «Уральская Сталь» П.А. Лапшин