Региональный Минздрав организовал в Оренбурге шестой медицинский форум в честь восьмидесятилетия профильного ведомства. Сегодня онкологическая служба Оренбургской области объединяет сотни врачей для внедрения новых методов терапии.

Мероприятие собрало около тысячи профильных специалистов из пятнадцати регионов России и Беларуси. Кроме того, свои делегации направили медицинские центры Татарстана и Башкортостана.

Оценка федерального руководства и международный статус

Исполняющий обязанности регионального министра здравоохранения Павел Орлов открыл официальную часть конференции. Также перед собравшимися выступил главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

Андрей Каприн высоко оценил кадровый потенциал и клинический опыт местных специалистов. По его словам, наплыв пациентов из соседнего Казахстана подтверждает авторитет оренбургских клиник.

Федеральный эксперт призвал врачей активнее осваивать новые медицинские технологии на практике. Поэтому главной задачей ведомства остается одновременное повышение выживаемости и качества жизни людей.

Инновации: как развивается онкологическая служба Оренбургской области

Деловая программа съезда включила семьдесят семь научных докладов о современной медицине. Ученые рассмотрели вопросы ранней диагностики, лучевой терапии, хирургии и последующей реабилитации.

Врачи детально обсудили применение алгоритмов искусственного интеллекта в программах массового скрининга. Кроме того, исследователи представили актуальные данные об иммунотерапии и клеточных технологиях CAR-T.

Хирургические стандарты и стратегия развития

Главный врач Оренбургского областного клинического онкологического диспансера Лев Кудяков представил доклад о модернизации клиники. Сегодня это учреждение задает медицинские стандарты для всего региона и обладает сертификатом ISO 9001:2015.

Хирурги диспансера успешно проводят малоинвазивные операции на щитовидной железе через полость рта. Такой метод исключает видимые разрезы на шее и ускоряет восстановление пациентов.

Лев Кудяков назвал прошедший съезд важной площадкой для формирования долгосрочной стратегии ведомства. Специалисты намерены последовательно улучшать каждый этап ведения пациента от диагностики до восстановления.

Профильная медицина региона начала свою историю сразу после войны с одного специализированного кабинета. Однако за восемь десятилетий врачи создали здесь полноценную научную школу современного уровня.