Под риском увольнения в Оренбургской области находятся почти 900 работников сферы образования и культуры

Об этом свидетельствуют свежие данные мониторинга регионального рынка труда. На фоне новостей об оптимизации учебных заведений цифра выглядит тревожно, хотя власти призывают не паниковать.

Что происходит в регионе и к чему готовиться бюджетникам?

Масштаб проблемы По информации регионального минтруда, под наблюдением сейчас находятся 35 предприятий, где работают 22,2 тысячи человек. По сокращению уже уволены 478 сотрудников. Больше всего рискуют остаться без работы именно представители бюджетной сферы культуры и образования.

Крупный бизнес пытается решать проблемы переводом сотрудников или закрытием пустующих вакансий, а вот в образовании пошли по пути оптимизации.

Закрытие филиалов колледжей

Ситуация обострилась из-за решения Министерства образования Оренбургской области укрупнить учебные площадки. С 1 января 2027 года в регионе официально ликвидируют три сельских филиала:

Филиал Оренбургского аграрного колледжа в п. Чебеньки

Филиал Оренбургского аграрного колледжа в п. Кичкасс

Филиал Орского технического техникума в п. Энергетик

Алексей Пахомов Министр образования объяснил это сокращением бюджетных расходов. Он заверил, что права персонала будут полностью соблюдены в рамках Трудового кодекса РФ, а студентам предоставят места в других муниципалитетах и общежития. Однако для преподавателей на местах это слабый утешитель многие из них рискуют остаться без работы в родных селах.

Что говорят на бирже труда?

Минтруд Оренбуржья заявляет , что ситуация стабильная:

Уровень безработицы в регионе составляет всего 0,5%.

В кадровых центрах «Работа России» зарегистрировано 4,8 тыс. безработных.

В базе данных доступно около 13,9 тыс. вакансий.