Поздравление управляющего директора АО «Уральская Сталь» с Днём народного единства

Уважаемые жители города и региона!

Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник напоминает нам о том, как важно поддерживать друг друга и действовать сообща ради общего блага. Для нашего комбината единство – не просто слово: это ежедневный труд тысяч людей, слаженная работа смен, цехов и служб, где каждый вносит свой вклад в общее дело.

Наш город и регион сильны своим многонациональным составом, традициями взаимопомощи и, конечно, трудолюбием. Именно эта сплочённость помогает нам уверенно смотреть в будущее и справляться с любыми вызовами.

Желаю каждой семье мира, добра и благополучия. Пусть в ваших домах царят уют и согласие, а в делах сопутствует успех. Спасибо за ваш труд и за то, что мы – одна большая команда!

Управляющий директор АО «Уральская Сталь» П.А. Лапшин