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2 ноября 2026 г.
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В Зауральной роще в Оренбурге обустраивают лыжероллерную трассу и каток

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Благоустройство Зауральной рощи включает ремонт лыжной базы, строительство первой в регионе лыжероллерной трассы и обустройство парковки. Ход работ проверил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, сообщивший о проекте в социальных сетях.

Благоустройство Зауральной рощи: новые спортивные объекты

Лыжероллерную трассу уже построили. При проектировании учли рекомендации спортсменов, а трассу подготовили для круглогодичных тренировок. Зимой ею смогут пользоваться лыжники.

В текущем зимнем сезоне также планируют открыть каток размером 20 на 90 метров. Для посетителей предусмотрят прокат коньков и торговые точки.

Ремонт лыжной базы и парковка

Параллельно идет капитальный ремонт исторической лыжной базы, работающей с 1950-х годов. Весенний паводок 2024 года серьезно повредил здание, после чего оно пришло в негодность.

Кроме того, на месте бывшего пустыря обустроили большую автомобильную парковку. Для безопасности спортсменов установили предупреждающие знаки, а движение снегоходов по трассе контролируют инспекторы Гостехнадзора.

Обновление должно сделать рощу удобнее для семей с детьми, спортсменов и других посетителей.

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