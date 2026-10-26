В Оренбурге на АЗС начали отменять ограничения на бензин

Крупные сети автозаправочных станций в Оренбургской области начали отмену жестких лимитов на розничный отпуск бензина. Некоторые АЗС в Оренбурге сняли лимиты на заправку, завершая период жесткого контроля за распределением нефтепродуктов.

Отмена ограничений и ценовая динамика

Компании «Башнефть» и «Лукойл» увеличили норму разового отпуска топлива АИ-92 и АИ-95 до 50 литров. На ряде станций ограничения ликвидировали полностью. Операторы АЗС также отказались от обслуживания автомобилей по системе четных и нечетных номеров. Некоторые АЗС в Оренбурге сняли лимиты на заправку, что привело к исчезновению многометровых очередей.

Оренбургстат Одновременно с этим ведомство зафиксировало снижение розничных цен. За последнюю декаду октября стоимость бензина уменьшилась на 0,33%. Средний показатель по региону составил 70,24 рубля за литр. Данный уровень соответствует ценам середины лета текущего года.

Причины кризиса и логистические факторы

Особый порядок распределения топлива действовал в регионе с 12 августа. Региональный оперативный штаб ввел ограничения из-за дефицита на нефтебазах. Гражданам запрещали приобретать бензин в канистры. Контроль на станциях осуществляли сотрудники Росгвардии. К кризису привели ремонтные кампании на нефтеперерабатывающих заводах и сбои в логистических цепочках.

Представители Министерства промышленности и энергетики Оренбургской области связывают нормализацию с мерами Правительства РФ. Федеральные власти стимулировали рост внутреннего производства нефтепродуктов. Это позволило восстановить регулярность поставок в Оренбуржье. Официальное решение о полном закрытии особого режима ожидается в начале ноября.