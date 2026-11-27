Глава Оренбурга Альберт Юмадилов подписал поправки в правила проката. Власти ограничили электросамокаты в Оренбурге по числу и зонам. Об этом 26 и 27 ноября сообщили ЕАН и Orenday.ru.

Как ограничат электросамокаты в Оренбурге

Новые нормы задают лимит на число техники. Один оператор сможет выставить до 1 000 самокатов. При этом в городе работают три компании: Whoosh, «Юрент» и «Яндекс Go».

Поправки меняют акт № 1961-п от 23 сентября 2025 года. Однако нормы вступят в силу после их публикации, пишет 56orb.ru. По нему на одной парковке операторы ставят до 10 самокатов.

Какие парки вошли в зоны запрета

Перечень зон с полным запретом езды вырос с 18 до 21. В новый список добавили ещё три парка. Это парк «Берёзка», «Южный парк» и парк имени Леонида Гуськова.

Кроме того, запрет уже действует на ключевых точках центра. В их числе улица Советская, набережная реки Урал и площадь Ленина. При въезде туда система сама отключает мотор.

Раньше в парке «Берёзка» действовал лимит скорости до 15 км/ч. Теперь ездить по его аллеям нельзя совсем. Поэтому люди смогут вести самокат только пешком.

Сроки сезона и новые штрафы

По правилам мэрии, сезон проката длится с 15 апреля по 1 ноября. Зимой компании убирают с улиц всю технику.

При этом фирмы подают заявки на парковки с 1 по 28 февраля. Документы принимает Департамент градостроительства и земельных отношений (ДГиЗО).

Также с 1 марта 2027 года в регионе введут штрафы за нарушения на самокатах. Речь идёт о запретных зонах и неверной парковке, сообщало Оренбург Медиа.

Закон приняло Законодательное собрание Оренбургской области. По нему граждане заплатят от 1 до 3 тыс. рублей. Для компаний штраф составит от 80 до 100 тыс. рублей.

Кроме того, службы города вправе вывозить брошенные самокаты на спецстоянку. Эта мера действует, если фирмы не выполнили предписание властей.