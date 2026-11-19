Анна Шухман чемпионка Азии завоевала золото в Абу-Даби в составе Сборной России. Команда досрочно выиграла женский турнир и набрала 13 очков, сообщают организаторы.

Турнир включил шесть туров для женских команд. Серебро взял Китай с 11 очками. Бронзу взял Казахстан с 10 очками, фиксирует протокол.

Анна Шухман чемпионка Азии обеспечила решающие очки

Решающую победу россиянки оформили за тур до финиша. Они обыграли Сборную Индии со счетом 3:1, сообщает судейская коллегия.

Очки команде принесли Полина Шувалова и Анна Шухман. Воспитанница оренбургской школы подтвердила класс, отмечают тренеры.

Однако команда капитана Сергея Рублевского выиграла все шесть матчей. Мужская Сборная России также взяла золото турнира, сообщают организаторы.

Значение победы для российских шахмат

Поэтому звание гроссмейстера закрепило прогресс оренбурженки 1 сентября. Министерство спорта Оренбургской области связало титул с успехами на турнирах, сообщает ведомство.

Кроме того, мужская команда повторила успех женской сборной. Двойная победа усилила позиции Федерации шахмат России в Азии, отмечают эксперты.

Успех в Абу-Даби подтверждает эффективность региональной школы. Оренбург сохраняет статус центра подготовки шахматистов, считают аналитики.