Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области обсудят разделение полномочий в Оренбуржье 24 ноября. Парламент планирует разграничить посты губернатора и главы правительства.

Четвертое заседание восьмого созыва пройдет в Колонном зале Дома Советов в 10:00.

Как пройдет разделение полномочий в Оренбуржье

Поправки в устав региона диктует федеральный закон № 33-ФЗ, сообщает ТАСС. Документ регулирует работу местного самоуправления в единой системе публичной власти.

Председатель профильного комитета Елена Афанасова пояснила суть реформы пресс-службе парламента. Поэтому устав области утратит статус основного закона.

Кроме того, губернатор больше не возглавит региональное правительство. Он назначит премьера после согласования кандидатуры с областными депутатами.

Новые правила отставки и преемственности

Реформа меняет порядок смены и роспуска кабинета министров. Правительство сложит полномочия перед новым губернатором в день его вступления в должность.

Глава региона также сможет сам отправить кабинет в отставку. При временном отсутствии губернатора регионом руководит премьер, а затем один из вице-губернаторов.

Реформа перераспределяет управленческую нагрузку в исполнительной власти. Согласование главы правительства с парламентом усиливает взаимный контроль ветвей власти региона.

Бюджет и социальные инициативы

Кроме того, 24 ноября парламентарии изучат финансовые документы. Депутаты рассмотрят в первом чтении бюджет на предстоящий год и период 2028–2029 годов.

Парламент утвердит прогнозируемые объемы доходов, расходов и дефицита казны. В этот же день депутаты оценят бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Наконец, повестка включает меры защиты несовершеннолетних. Авторы инициатив предлагают запретить подросткам покупку топлива и ограничить продажу электронных сигарет.