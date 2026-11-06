Купон повышенного риска

Почему высокая доходность корпоративных облигаций привлекает частных инвесторов и на что стоит смотреть помимо размера купона

Высокая доходность облигаций всегда имеет причину. На нее влияют и общая стоимость денег в экономике, и параметры конкретного выпуска, и финансовое положение самого заемщика. Чем выше купон, тем больше вопросов должно быть к заемщику. На рынке 2026 года это особенно актуально: в августе физлица направили в облигации на Мосбирже более 150 млрд руб., почти впятеро больше, чем в акции. А в июне покупки корпоративных бумаг частными инвесторами и вовсе обновили рекорд — 162 млрд руб.

Высокие ставки поддерживают интерес инвесторов к долговым инструментам, но для компаний одновременно означают дорогие заимствования.

Интерес к облигациям растет

Инвесторы заметно нарастили долю долговых бумаг на ИИС: к концу второго квартала она дошла до 48%. Это самый высокий показатель за все время наблюдений, которые ведутся с 2016 года. Основной интерес приходился на ОФЗ и корпоративные облигации эмитентов с высокими кредитными рейтингами.

Рынок новых выпусков тоже прибавил. За январь–июнь компании разместили облигации на 4,5 трлн руб., превысив прошлогодний результат на 31%. Впрочем, почти 900 млрд руб. обеспечили всего четыре крупнейших размещения. Если исключить их из расчета, прирост рынка составил бы порядка 6%.

Для бизнеса облигации становятся дополнительным источником финансирования наряду с банковским кредитом. Компания получает возможность привлекать деньги у широкого круга инвесторов и при этом не отдавать им долю в капитале.

Денис Зибарев, управляющий директор инвестиционного бутика «Держава Капитал», созданного на базе АКБ «Держава» объясняет роль инвестиционного банка в этой схеме следующим образом: компаниям нужны средства для развития, капитал есть у частных инвесторов, банков, фондов и управляющих компаний, а организатор помогает провести сделку между этими сторонами.

Врез

История АКБ «Держава» на российском финансовом рынке насчитывает более 30 лет: банк ведет работу с 1994 года. Существенную часть корпоративного бизнеса банка «Держава» составляют банковские (независимые) гарантии. Получить такую гарантию можно удаленно – для этого используется сервис «Держава Онлайн».

Среди заметных новостей банка «Держава» последних лет – развитие инвестиционно-банковского направления.За него отвечает инвестиционный бутик «Держава Капитал», работающий в том числе с компаниями средней капитализации и участвующий в организации долговых размещений.

Стартовый выпуск

Для компании первый выпуск дает не только новый источник денег, но и возможность сформировать публичную кредитную историю. Если заемщик выполняет обязательства, следующий выход на рынок уже происходит с понятной для инвесторов историей.

Один из примеров – ПКО «Филберт». Компания дебютировала с выпуском на 500 млн руб. Спрос кратно превысил предложение, и удовлетворить все заявки инвесторов в полном объеме не удалось. По информации Общественной службы новостей, одним из соорганизаторов выпуска выступила «Держава Капитал».

Высокий спрос на старте, однако, еще не говорит о том, насколько надежным окажется заемщик на всем сроке обращения облигаций.

За высоким купоном стоит риск

В первой половине 2026 года дефолт допустили восемь эмитентов облигаций, в основном с рейтингами BB/B. Если считать также первичные и технические дефолты по облигациям и ЦФА, число проблемных компаний выросло с 15 до 21.

Сильнее всего дорогие деньги бьют по заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Старый долг приходится перекладывать в новый уже по заметно более высокой цене, и рефинансирование становится для таких компаний все тяжелее.

Поэтому размер купона – только один из параметров выпуска. Перед покупкой высокодоходных облигаций стоит оценивать:

общий уровень долговой нагрузки;

устойчивость денежного потока;

кредитный рейтинг и его изменение со временем;

график предстоящих погашений и необходимость нового рефинансирования;

историю исполнения обязательств перед инвесторами.

Высокий процент сам по себе не делает облигацию плохой. Но заметная премия к более надежным бумагам обычно означает и более высокий риск, который инвестор принимает на себя.

Качество заемщика важно и для инвестиционного банка, который организует размещение. Неудачный выпуск способен обернуться для него не только финансовыми, но и репутационными последствиями.Зибарев Денис Александрович говорит об этом прямо: организатору не хочется ассоциировать себя с дефолтными историями.