Металлурги Уральской Стали отмечены государственными наградами

Шесть работников комбината «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») получили высокие государственные награды. Сегодня в Зале торжеств правительства Оренбургской области их передовикам вручил Губернатор региона Евгений Солнцев.

Указом Президента России № 488 от 13 июля 2026 года за вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу звания «Заслуженный металлург РФ» удостоены: барильетчик коксохимического производства Валерий Алексеев, горновой доменного цеха Александр Барышников, клеймовщик горячего металла листопрокатного цеха №1 Татьяна Ермолаева и огнеупорщик ремонтно-механического управления Владимир Королевский. Почётным званием «Заслуженный энергетик РФ» отмечены: электромонтер теплоэлектроцентрали Людмила Лаптева и электромонтёр управления по ремонту электроэнергетического оборудования Дмитрий Руссов.

Присвоение почётных званий является признанием на государственном уровне профессионализма металлургов, которые своим ответственным трудом способствуют и достижениям комбината, и развитию отрасли в целом. Металл, который производят на Уральской Стали, служит основой для инфраструктурных объектов по всей стране: от надёжных мостов и многокилометровых трубопроводов до железнодорожных рельсов.