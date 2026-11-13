Власти Оренбуржья инициировали пятилетний мораторий на торговлю электронными сигаретами

Оренбург. Руководство региона внесло проект закона, вводящий запрет продажи вейпов в Оренбургской области с весны 2027 года. Пятилетний мораторий распространяется на розничный сбыт электронных систем доставки никотина и расходных смесей.

Инициативу сформировали губернатор Оренбургской области совместно с прокурором региона. Профильный комитет областного парламента под руководством Олега Николаева рассмотрел документ двенадцатого ноября.

Законодатели намерены окончательно проголосовать по вопросу на ближайшем пленарном заседании. Текст акта уже получил положительное заключение правовой экспертизы.

Причины, вызвавшие запрет продажи вейпов в Оренбургской области

Разработчики обосновывают нормативный акт необходимостью снижения рисков для здоровья несовершеннолетних граждан. Эксперты фиксируют быстрое развитие никотиновой зависимости от подобных устройств.

Медицинские специалисты связывают регулярное использование испарителей с поражениями респираторной и сердечно-сосудистой систем. Поэтому авторы документа публично опровергают тезис о безвредности электронных аналогов табака.

Маркетинговые приемы производителей также вызвали резкую критику со стороны разработчиков акта. Яркий дизайн и ароматические добавки стимулируют интерес молодежной аудитории.

Объемы розничного рынка никотиновых жидкостей

Статистика государственной системы «Честный знак» подтверждает высокий оборот указанной категории товаров. Во втором квартале текущего года розница реализовала свыше двухсот сорока литров смесей.

Суммарные затраты покупателей превысили сорок восемь миллионов рублей за трехмесячный период. Реализацию смесей ведут более тысячи двухсот торговых объектов области.

Общая инфраструктура табачных магазинов региона включает свыше трех с половиной тысяч точек. Рыночное присутствие электронных устройств разработчики признают избыточным.

Ограничения для традиционного табака

Параллельно власти намерены ужесточить реализацию классических табачных изделий с марта 2027 года. Продажи остановят внутри детских оздоровительных лагерей и санаториев.

Запрет охватит государственные учреждения социального обслуживания и общественные пляжи. Кроме того, ограничения коснутся религиозных объектов и спортивных соревнований.