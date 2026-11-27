Следственный комитет по Оренбургской области сообщил о смерти двух взрослых в больнице после пожара в ТСН «Ивановское» 26 ноября. Ранее спасатели нашли тело двухлетнего ребенка, поэтому число погибших достигло трех.

Ход пожара в ТСН «Ивановское»

Региональное ГУ МЧС сообщил о возгорании в частном доме на улице Городской. Огонь охватил 120 квадратных метров до прибытия расчетов.

В тушении участвовали 14 спасателей и 4 единицы техники МЧС России и противопожарной службы области. Пожарные ликвидировали открытое горение и остановили распространение огня.

Свидетельства соседей и детали семьи

Пожарные нашли тело двухлетнего мальчика при разборе завалов. Врачи госпитализировали родителей в тяжелом состоянии, однако медики не спасли супругов.

Семья переехала в этот дом за неделю до инцидента. Двое других детей отсутствовали, а соседи сообщили о громком взрыве перед возгоранием.

Расследование причин возгорания

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Эксперты испытательной пожарной лаборатории осматривают место происшествия.

Специалисты устанавливают причины пожара и проверяют детали случившегося. Расследование продолжается, поэтому новые данные появятся после экспертиз.