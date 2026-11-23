Республики Казахстан Россию. Начиная с 1 июля 2027 года жителям Оренбургской области потребуется оформлять электронное разрешение на въезд через QazETA. О нововведении и этапах его внедрения сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области. Правительство утвердило новые правила пересечения границы для граждан 85 стран, включая. Начиная с 1 июля 2027 года жителямпотребуется оформлятьчерез цифровую платформу . О нововведении и этапах его внедрения сообщила пресс-служба правительства

Этапы запуска системы QazETA

Власти соседнего государства внедряют цифровой контроль поэтапно для адаптации транспортной инфраструктуры. В настоящее время система функционирует в тестовом режиме в международном аэропорту Актау и на отдельных автомобильных пунктах пропуска.

Однако уже с 1 марта 2027 года к пилотному проекту подключат пограничные переходы в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях. Именно эти направления чаще всего используют жители Оренбуржья для деловых и частных поездок.

Переходный период продлится до 30 июня 2027 года включительно. В течение этого времени отсутствие документа не станет причиной для отказа во въезде. Тем не менее с 1 июля 2027 года цифровой пропуск станет строго обязательным, и пограничная служба закроет въезд для путешественников без регистрации.

Как оформить электронное разрешение на въезд

Заявители могут получить документ бесплатно на официальном портале или в мобильном приложении QazETA. Подавать электронную анкету необходимо самостоятельно не позднее чем за 72 часа до начала поездки.

Кроме того, утвержденный регламент предусматривает ряд важных условий использования пропуска:

Одобренное разрешение действует в течение 180 календарных дней с момента выдачи.

Документ позволяет совершать многократные поездки в республику в рамках этого периода.

Безвизовый режим сохраняется, поэтому россияне могут находиться в стране до 90 дней.

Категории граждан, освобожденные от регистрации

Законодательство Казахстана определяет перечень лиц, которым не нужно оформлять цифровой документ. В частности, правило не распространяется на детей младше 16 лет и граждан старше 65 лет.

Также от процедуры освобождены обладатели действующих казахстанских виз, разрешений на временное проживание и видов на жительство. Исключение распространяется на транзитных авиапассажиров и водителей, выполняющих международные грузовые и пассажирские перевозки.

Долгосрочное значение изменений

По данным региональных властей, введение предварительной цифровой авторизации упорядочит пассажиропоток на российско-казахстанской границе. Заблаговременная проверка данных позволит пограничным службам ускорить паспортный контроль на загруженных автомобильных пунктах пропуска.