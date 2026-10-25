Уральская Сталь в восьмой раз провела зарыбление реки Урал

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») провёл очередную экологическую акцию по зарыблению водоёмов восточного Оренбуржья. Мероприятие является частью стратегии комбината по улучшению экологической обстановки в регионе.

Как и годом ранее, металлурги выпустили полтонны мальков в Новотроицке в районе Двух мостов через Урал. На приобретение почти 19 тысяч мальков толстолобика предприятие направило около 800 тысяч рублей.

Вид рыбы, место и объем выпуска согласованы со специалистами Росрыболовства и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Именно толстолобик является природным мелиоратором. Питаясь излишней водной растительностью, он помогает очищать водоем от заиливания и поддерживать его биологическое равновесие. Эксперты отмечают, что естественного воспроизводства рыбы недостаточно, поэтому искусственное зарыбление, ежегодно инициируемое Уральской Сталью, очень актуально для экологического баланса и повышения продуктивности водоёмов.

Программа по восполнению водных биоресурсов реализуется с 2018 года. За это время в водоёмы региона выпущено 250 тысяч мальков общей массой 6 тонн. Вся молодь выращена в специализированном хозяйстве Саратовской области и полностью адаптирована к условиям Оренбуржья.

Помимо зарыбления, экологическая стратегия комбината включает подержание работоспособности и использование современного природоохранного оборудования, наличие бессточной системы водоснабжения, эксплуатацию современного полигона промышленных отходов, а также регулярное проведение субботников и акций по озеленению территорий комбината и города.