В Оренбургской области профориентационная акция собрала более 20 тысяч участников

Более 20 тысяч человек посетили Единый день открытых дверей в кластерах проекта «Профессионалитет». Мероприятия состоялись 17 октября в 30 организациях среднего профессионального образования региона.

Итоговым встречам предшествовала неделя профориентационной работы. Школы области провели тематический классный час «Профессионалитет: ты в хорошей компании!».

Итоги акции: Единый день открытых дверей в цифрах

Организаторы охватили свыше 160 общеобразовательных учреждений области. Родители посетили более 35 тематических консультаций.

Кроме того, предприятия приняли свыше 80 ознакомительных экскурсий. Колледжи провели для учащихся свыше 180 профессиональных проб.

Школьники осваивали рабочие специальности на реальном оборудовании. В городе Ясный учащиеся Горно-технологического техникума собирали электросхемы.

Подростки также изучали основы слесарного мастерства. Орский индустриальный колледж организовал занятия по монтажу сетей.

Там же школьники изучали транспортную логистику. Эксперты колледжа представили учащимся модули робототехники и виртуальной реальности.

Практика в мастерских и новые инициативы

В Оренбурге площадки Гуманитарно-технического техникума открыли доступ к сварочным постам. Учащиеся управляли промышленными роботами и пилотировали беспилотники.

Министр образования региона Алексей Пахомов провел лекцию «Урок будущего». Руководитель ведомства осветил развитие мехатроники в промышленности региона.

Глава министерства анонсировал профильный дневной лагерь на базе техникума. Проект стартует в период ближайших школьных каникул.

Медицинский профиль представил Оренбургский областной медицинский колледж. Абитуриенты тестировали навыки в симуляционном центре «МедикПрофи».

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных технических кадров. Инициатива реализуется под эгидой национального проекта «Молодёжь и дети».