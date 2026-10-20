Сто новотроицких старшеклассников посетили Уральскую Сталь

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») в рамках проведения Единого дня открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» организовал профориентационное мероприятие на территории предприятия.

Школьники познакомились с историей Уральской Стали, а в ходе обзорной экскурсии увидели полный цикл производства — от коксохимического передела и доменного цеха до сталеплавильного и прокатного производств. Завершился визит профессиональными пробами на базе управления железнодорожного транспорта.

Для ребят из лицея и школы №17 этот визит стал возможностью изнутри увидеть работу металлургов и оценить перспективы будущей профессии. Они пообщались с руководством комбината, а также представителями Новотроицкого политехнического колледжа (НПК) и строительного техникума (НСТ), которые рассказали об уникальных возможностях обучения по проекту «Профессионалитет».

Благодаря поддержке Уральской Стали НПК стал одной из первых образовательных организаций Оренбуржья, которые в 2022 году прошли конкурсный отбор данного федерального проекта и получили средства на создание производственного кластера. На оснащение современным оборудованием мастерских и лабораторий в колледж поступили 100 млн рублей из федерального бюджета, 20 млн — из регионального, 20 млн рублей как партнёр программы направила Уральская Сталь.

Переформатирован и сам процесс обучения студентов. Колледж готовит специалистов с практическими навыками в сокращённые сроки обучения: до 2 лет — для рабочих профессий, до 3 — для специальностей. Выпускники кластера имеют гарантированное трудоустройство по востребованным на предприятии профессиям: гидравликов, коксохимиков, металлургов, электриков, сварщиков, машинистов крана и локомотива.

НСТ при поддержке комбината в 2025 году также включился в реализацию «Профессионалитета» и получил средства на модернизацию инфраструктуры и учебных пространств в размере 150 млн рублей, в том числе 30 млн — от Уральской Стали. В рамках проекта обучение здесь осуществляется по 10 специальностям и профессиям.

Единый день открытых дверей ФП «Профессионалитет» проводится с 2022 года каждую весну и осень. За это время на комбинате побывали около тысячи новотроицких школьников, многие из которых стали студентами базовых учебных заведений предприятия.

Всего 270 студентов колледжа приобрели профессию в рамках проекта, 82 из них трудятся на Уральской Стали. В этом учебном году и техникум выпустит первый поток востребованных на комбинате специалистов.