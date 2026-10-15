Оренбурга Венеры Юлдашевой , пропавшей без вести пять дней назад. По сообщению регионального управления Следственного комитета России, сотрудники ведомства задержали главную подозреваемую по уголовному делу об убийстве. Ей оказалась 53-летняя коллега погибшей по областной клинической больнице №2. Правоохранительные органы обнаружили тело 47-летней медсестры, пропавшей без вести пять дней назад. По сообщению регионального управления, сотрудники ведомства задержали главную подозреваемую по уголовному делу об убийстве. Ей оказалась 53-летняя коллега погибшей по областной клинической больнице №2.

Правоохранители обнаружили тело пострадавшей 13 октября с множественными ножевыми ранениями. Погибшая находилась в погребе хозяйственной постройки на улице Невельской. Ранее Венера Юлдашева пропала по дороге на работу после того, как проводила дочь в школу. Перед исчезновением женщина сняла со своего банковского счета крупную сумму денег.

Финансовый мотив преступления

Следственные органы Оренбургской области проверяют экономическую версию случившегося преступления. Согласно данным информационных агентств, подозреваемая имела крупные задолженности перед кредитными организациями. Судебные приставы ранее наложили арест на ее имущество из-за долга, превышающего 550 тысяч рублей. Поэтому следствие рассматривает корыстный мотив как основной стимул для нападения.

Подозреваемую обнаружили с ранениями в собственном доме в нескольких километрах от места происшествия. По версии оперативников, женщина нанесла себе повреждения самостоятельно после совершения убийства. На данный момент она госпитализирована, ее палата находится под круглосуточной охраной сотрудников полиции. По факту происшествия продолжается расследование убийства медсестры в Оренбурге.

Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела. Руководитель ведомства поручил главе регионального управления Вячеславу Зудерману представить детальный доклад об обстоятельствах гибели медика. Кроме того, председатель правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев направил официальные соболезнования семье и близким погибшей. Председатель Следственного комитета Россиивзял под личный контроль расследование дела. Руководитель ведомства поручил главе регионального управленияпредставить детальный доклад об обстоятельствах гибели медика. Кроме того, председатель правительства Донецкой Народной Республикинаправил официальные соболезнования семье и близким погибшей.

Церемония прощания с Венерой Юлдашевой назначена на 15 октября 2026 года. Траурные мероприятия начнутся в 12:00 в ритуальном зале на улице Монтажников, 34/3. Похороны погибшей медсестры пройдут в сельском поселении, где проживает ее мать.