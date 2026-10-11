Сбой «Яндекс.Такси» парализовал Оренбург

сбой «Яндекс.Такси» Оренбурга 11 октября 2026 года. Инцидент заблокировал работу пассажирского и водительского приложений по всей стране. По официальным данным, причиной коллапса стало повреждение ключевого дата-центра компании во Владимирской области. Технический парализовал транспортную инфраструктуру11 октября 2026 года. Инцидент заблокировал работу пассажирского и водительского приложений по всей стране. По официальным данным, причиной коллапса стало повреждение ключевого дата-центра компании во Владимирской области.

Последствия для городской инфраструктуры

Жители Оренбурга столкнулись с невозможностью заказа автомобилей через цифровую платформу. Пользовательский интерфейс Яндекс Go прекратил определять геолокацию пассажиров. Программа не отображала доступные машины и выдавала системные ошибки.

Одновременно с этим остановилась работа сервиса Яндекс Про для водителей. Местные перевозчики потеряли доступ к картам и распределению заказов. В результате горожане начали использовать традиционные телефонные диспетчерские службы. Однако дефицит свободных машин спровоцировал резкий рост тарифов у альтернативных перевозчиков.

Причины масштабного отключения

Представители компании связали сбой «Яндекс.Такси» с критическим повреждением энергетической инфраструктуры. Облачная платформа Yandex Cloud перешла в аварийный режим работы.

Ситуацию ухудшила потеря части резервных мощностей компании за последнюю неделю. Ранее аналогичные инциденты зафиксировали в Рязанской и Калужской областях. Руководство Министерства цифрового развития Оренбургской области официально подтвердило наличие масштабных региональных перебоев.

Кроме транспортного сектора авария затронула еще около 80 цифровых продуктов. Местные пользователи сообщили о прекращении работы сервисов Яндекс Еда и Яндекс Пэй. Клиенты также потеряли доступ к стриминговым платформам и системам умного дома.

Восстановление работы платформы