Сбой «Яндекс.Такси» парализовал Оренбург

Технический сбой «Яндекс.Такси» парализовал транспортную инфраструктуру Оренбурга 11 октября 2026 года. Инцидент заблокировал работу пассажирского и водительского приложений по всей стране. По официальным данным, причиной коллапса стало повреждение ключевого дата-центра компании во Владимирской области.
Последствия для городской инфраструктуры
Жители Оренбурга столкнулись с невозможностью заказа автомобилей через цифровую платформу. Пользовательский интерфейс Яндекс Go прекратил определять геолокацию пассажиров. Программа не отображала доступные машины и выдавала системные ошибки.
Одновременно с этим остановилась работа сервиса Яндекс Про для водителей. Местные перевозчики потеряли доступ к картам и распределению заказов. В результате горожане начали использовать традиционные телефонные диспетчерские службы. Однако дефицит свободных машин спровоцировал резкий рост тарифов у альтернативных перевозчиков.
Причины масштабного отключения
Представители компании связали сбой «Яндекс.Такси» с критическим повреждением энергетической инфраструктуры. Облачная платформа Yandex Cloud перешла в аварийный режим работы.
Ситуацию ухудшила потеря части резервных мощностей компании за последнюю неделю. Ранее аналогичные инциденты зафиксировали в Рязанской и Калужской областях. Руководство Министерства цифрового развития Оренбургской области официально подтвердило наличие масштабных региональных перебоев.
Кроме транспортного сектора авария затронула еще около 80 цифровых продуктов. Местные пользователи сообщили о прекращении работы сервисов Яндекс Еда и Яндекс Пэй. Клиенты также потеряли доступ к стриминговым платформам и системам умного дома.
Восстановление работы платформы
Инженеры корпорации оперативно начали перенаправлять сетевой трафик на резервные площадки. К вечеру 11 октября сбой «Яндекс.Такси» в регионе удалось частично локализовать. На городских картах вновь появились автомобили, а клиенты смогли совершать первые поездки. Однако некоторые вспомогательные функции приложения и службы поддержки сохраняют нестабильность.