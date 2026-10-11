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12 октября 2026 г.
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Сбой «Яндекс.Такси» парализовал Оренбург

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Технический сбой «Яндекс.Такси» парализовал транспортную инфраструктуру Оренбурга 11 октября 2026 года. Инцидент заблокировал работу пассажирского и водительского приложений по всей стране. По официальным данным, причиной коллапса стало повреждение ключевого дата-центра компании во Владимирской области.

Последствия для городской инфраструктуры

Жители Оренбурга столкнулись с невозможностью заказа автомобилей через цифровую платформу. Пользовательский интерфейс Яндекс Go прекратил определять геолокацию пассажиров. Программа не отображала доступные машины и выдавала системные ошибки.
Одновременно с этим остановилась работа сервиса Яндекс Про для водителей. Местные перевозчики потеряли доступ к картам и распределению заказов. В результате горожане начали использовать традиционные телефонные диспетчерские службы. Однако дефицит свободных машин спровоцировал резкий рост тарифов у альтернативных перевозчиков.

Причины масштабного отключения

Представители компании связали сбой «Яндекс.Такси» с критическим повреждением энергетической инфраструктуры. Облачная платформа Yandex Cloud перешла в аварийный режим работы. 
Ситуацию ухудшила потеря части резервных мощностей компании за последнюю неделю. Ранее аналогичные инциденты зафиксировали в Рязанской и Калужской областях. Руководство Министерства цифрового развития Оренбургской области официально подтвердило наличие масштабных региональных перебоев.
Кроме транспортного сектора авария затронула еще около 80 цифровых продуктов. Местные пользователи сообщили о прекращении работы сервисов Яндекс Еда и Яндекс Пэй. Клиенты также потеряли доступ к стриминговым платформам и системам умного дома.

Восстановление работы платформы

Инженеры корпорации оперативно начали перенаправлять сетевой трафик на резервные площадки. К вечеру 11 октября сбой «Яндекс.Такси» в регионе удалось частично локализовать. На городских картах вновь появились автомобили, а клиенты смогли совершать первые поездки. Однако некоторые вспомогательные функции приложения и службы поддержки сохраняют нестабильность.
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