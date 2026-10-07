Уральская Сталь – лауреат премии «Устойчивое здоровье-2026»

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») стал лауреатом ежегодной премии «Устойчивое здоровье» в номинации «Здоровье без границ». Церемония награждения состоялась в Москве 30 сентября. Высокая оценка экспертов стала результатом многолетней системной работы предприятия в сфере охраны здоровья металлургов.

По мнению экспертов авторитетного профессионального конкурса, практики Уральской Стали в сфере заботы о здоровье сотрудников являются одними из лучших в промышленности. На конкурс предприятие представило проект «PRO-ЗДОРОВЬЕ», который реализуется на базе дочерней организации «Уральская Здравница». Ежегодно здесь на базе профилактория «Металлург» проводится санаторно-курортное лечение для более тысячи металлургов, их детей и ветеранов производства. С 2024 года организована работа корпоративного амбулаторного центра. На его создание комбинат направил 70 млн рублей и продолжает развивать его возможности через приобретение эффективного медоборудования, а также через обучение профессиональных медиков.

Проект направлен на решение одной из приоритетных национальных задач по созданию системы сохранения здоровья на производстве и предупреждению профзаболеваний. Легкий доступ к врачам корпоративной амбулатории позволяет металлургам вовремя выявить и пролечить недуги на ранних стадиях. Попасть к терапевту, кардиологу, гастроэнтерологу, неврологу или стоматологу можно без очередей в течение рабочего дня, а к терапевту и в выходные. А быстрый доступ к диагностике (лаборатория, функциональные исследования) убирает тревожность из-за неопределенности со здоровьем. Если в 2024 году амбулаторию посетили чуть более тысячи работников комбината, то за неполный 2026 год уже более 4,5 тысяч. В ходе опроса 92% сотрудников Уральской Стали отметили, что появление Центра значительно сократило их личные расходы на медицину. 87% опрошенных подтвердили, что стали тратить меньше времени на визиты к врачам.

Уральская Сталь системно развивает культуру заботы о здоровье сотрудников. Ежегодно более 200 млн рублей направляется на организацию санаторно-курортного лечения и медобслуживания работников. Комплексный подход к оздоровлению работников, их детей и ветеранов предприятия способствует улучшению их качества жизни, повышению работоспособности и снижению уровня заболеваемости.

«Забота о здоровье металлургов – это не отдельная кампания, а последовательная работа Уральской Стали. Мы инвестируем в профилактику, в современную корпоративную медицину и в развитие региональной системы здравоохранения, потому что здоровье людей — основа устойчивого развития и комбината, и территорий, где мы работаем», — отметил директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям Уральской Стали Анатолий Колестинский.

«Полученная в столице награда – высокая оценка труда врачей и всей команды Уральской Здравницы, и ещё одно подтверждение того, что, приходя на приём, вы можете быть уверенным, что получите медицинские услуги, соответствующие самым высоким стандартам. Сейчас мы планируем расширять перечень платных услуг, которые предоставляем всем желающим жителям Новотроицка, и это признание говорит, что нам можно доверять», – отметил генеральный директор Уральской Здравницы Аркадий Шиндяев.

Справочно: Премия «Устойчивое здоровье» учреждена СОГАЗ для поддержки и популяризации лучших практик в области охраны труда, здоровья и внедрения культуры благополучия персонала. Церемония награждения состоялась 30 сентября в Москве в Центре событий РБК. В этом году от номинантов поступило 116 проектов из 37 регионов и 43 городов – вдвое больше, чем годом ранее.