Уральская Сталь подтвердила соответствие Стандарту общественного капитала бизнеса

5 октября 2026 года, Новотроицк

УК «Уральская Сталь» успешно прошла оценку по Стандарту общественного капитала бизнеса и внесена в федеральный реестр на платформе АНО «Общественный капитал».

Группа компаний «Уральская Сталь» объединяет современное предприятие по выпуску труб большого диаметра – Загорский трубный завод, крупнейший металлургический комбинат Уральская Сталь и ряд других активов. Продукция предприятий используется в нефте- и газопроводах, из металла компании построены крупнейшие мосты России.

Уральская Сталь – градообразующее предприятие Новотроицка и крупнейший налогоплательщик Оренбургской области. Ежегодно в бюджеты всех уровней направляются миллиарды рублей. Предприятие является крупнейшим работодателем региона: численность персонала превышает 8 тыс. человек. Средний заработок металлургов почти на 40% выше среднемесячного дохода в регионе, а безопасность труда остается приоритетным направлением деятельности комбината.

«Прохождение верификации по Стандарту общественного капитала бизнеса – результат нашей системной работы и подтверждение того, что развитие производства неразрывно связано с благополучием людей и территорий присутствия. Для нас масштабные инвестиции в экологическую модернизацию, безопасность труда, развитие городов и поддержку сотрудников всегда были безусловным приоритетом. Признание на федеральном уровне доказывает: вклад компании в достижение национальных целей развития измерим, прозрачен и приносит реальную пользу обществу» – отметил глава УК «Уральская Сталь» Денис Сафин.

На комбинате в полном объеме реализуются социальные программы. Миллионы рублей направляются на оздоровление работников, их детей и ветеранов, которые отдыхают и поправляют здоровье в загородных лагерях, профилактории «Металлург» и санаториях.

«Общественный капитал бизнеса особенно заметен там, где предприятие становится частью городской идентичности. Для Новотроицка, в котором проживает 75 тысяч человек, присутствие металлургического гиганта – основа всей городской жизни. Уральская Сталь фактически взяла на себя значительную часть ответственности за территорию и задает вектор развития на годы вперед. В таких городах общественный капитал в первую очередь измеряется доверием жителей, стабильностью рабочих мест, развитием социальной среды и уверенностью в завтрашнем дне, которую бизнес создает вместе с городом», – отметила генеральный директор АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова.

Уральская Сталь на постоянной основе поддерживает школы Новотроицка и развивает там инженерные классы, а также базовые учебные заведения – Новотроицкий политехнический колледж, Строительный техникум и филиал НИТУ МИСИС. Развитие учреждений СПО реализуется в рамках федеральной программы «Профессионалитет».

По инициативе компании создано Агентство по развитию Новотроицка, которое в партнерстве с местными и региональными властями совершенствует городскую среду и создает условия для роста бизнеса. Полностью обновлен городской трамвайный парк. Впервые за 20 лет в городе началось жилищное строительство.

По инициативе компании создан Благотворительный фонд «Технология чуда», реализующий широкий набор программ – от городского фестиваля «Искусство есть» до программ сопровождаемого трудоустройства и курсов для учителей по профилактике буллинга.

Верификация по Стандарту общественного капитала бизнеса проводится на добровольной и бесплатной основе. Компании, успешно прошедшие оценку, получают подтверждение соответствия Стандарту и включаются в реестр на цифровой платформе https://ano-capital.ru. Действие статуса соответствия Стандарту составляет 3 года, после чего его можно повторно подтвердить.

Стандарт общественного капитала бизнеса, утверждённый Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2025 года № 2230, представляет собой единую национальную систему оценки вклада компаний в социально-экономическое развитие страны. Он включает показатели по шести направлениям: экология, социальная ответственность, управление, экономика, деловая репутация и вклад в повышение благосостояния общества.