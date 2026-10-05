Реконструкция цирка в Оренбурге перешла в активную фазу

В Оренбурге начался ключевой этап модернизации исторического здания цирка на улице Кобозева, где строители завершили демонтаж более 90% старого купола и внутренних конструкций. Как сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, подрядные организации 969 млн рублей полностью преобразует объект 1935 года постройки, превратив его в круглогодичный цирковой комплекс к осени 2028 года. начался ключевой этап модернизации исторического здания цирка на, где строители завершили демонтаж болеестарого купола и внутренних конструкций. Как сообщил губернатор Оренбургской области, подрядные организации готовятся к установке нового технологичного свода из современных сэндвич-панелей. Проект стоимостьюполностью преобразует объект 1935 года постройки, превратив его в круглогодичный цирковой комплекс к осени 2028 года.

Реконструкция цирка в Оренбурге: технологическое обновление

Строительные бригады практически завершили разборку старой железной кровли, возведенной в ходе прошлой перестройки 1970-х годов. Согласно официальным данным, рабочие параллельно ведут заливку ленточных фундаментов под новые вольеры для животных и защитные навесы. Кроме того, специалисты проводят антикоррозийную обработку сохранившихся металлоконструкций здания. В ближайшее время строители приступят к укреплению несущих стен исторического сооружения.

Архитектурные особенности и новый интерьер

Проект предусматривает кардинальное изменение формата работы учреждения, которое ранее принимало посетителей преимущественно в теплый сезон. Дизайнеры планируют интегрировать в интерьер обновленного фойе и залов узнаваемые региональные культурные мотивы. В частности, визуальное оформление будет опираться на образы степной фауны и элементы знаменитого сарматского золота. Для удобства посетителей внутри обустроят детский игровой сектор и современную зону фудкорта.

Финансирование и модернизация инфраструктуры

Совместные инвестиции правительства Оренбургской области и Росгосцирка позволят полностью заменить техническое оснащение арены. Подрядчики установят новые системы вентиляции, световое и звуковое оборудование. Помимо модернизации манежа и зрительного зала, строители расширят служебные помещения. Для артистов подготовят комфортабельные гримерные комнаты, а для животных — благоустроенные пространства. Ход выполнения работ находится под личным контролем главы региона.