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5 октября 2026 г.
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Поздравление управляющего директора АО «Уральская Сталь» П.А. Лапшина с Днем учителя

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваш труд — это фундамент, на котором держится и всегда будет держаться будущее нашего города, региона и всей страны. Мы гордимся тем, что на протяжении многих десятилетий комбинат и система образования Новотроицка идут рука об руку. Наша поддержка — это не просто спонсорство, это осознанная инвестиция в главное богатство — в наших людей.

Наше партнерство охватывает весь путь становления личности: от первых шагов в детских садах до серьезной подготовки в базовых учебных заведениях – кузницах наших кадров. Мы поддерживаем школы и учреждения дополнительного образования, понимая, что именно там закладываются основы инженерного мышления и любви к родному краю.

Особые слова признательности в этот светлый день — ветеранам образования. Ваш опыт и мудрость — бесценный капитал. Вы воспитали не одно поколение новотройчан, многие из которых сегодня трудятся на нашем комбинате, обеспечивая мощь отечественной металлургии.

Дорогие наши педагоги, желаю всем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, талантливых и благодарных учеников! Пусть ваш труд всегда находит отклик и уважение!

Управляющий директор АО «Уральская Сталь»
П.А. Лапшин

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